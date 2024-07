O Festival do Crato irá celebrar, de 28 a 31 de Agosto, a sua 38.ª edição como Feira de Artesanato e Gastronomia. O cartaz do palco principal está fechado e conta com Piruka, Ivandro, Slow J, Van Zee, Richie Campbell, James, Capitão Fausto ou Ornatos Violeta.

Já Ana Isabel Arroja, Dj Matcho, I Love Baile Funk, Dj Wilson Honrado, Danni Gato e Dj Fernando Alvim vão animar o final da noite.

"O emblemático evento desta histórica vila alentejana volta a ser paragem obrigatória no roteiro familiar e dos festivaleiros e a apostar num cartaz eclético, dirigido a todas as gerações, que o tornou num dos maiores eventos realizados no Alentejo e um dos festivais mais acarinhados pelo público português", frisa a organização em comunicado.

Cartaz Festival do Crato 2024

28 de agosto

PIKIKA

IVANDRO

SLOW J

After Hours Dj Ana Isabel Arroja

29 de Agosto

VAN ZEE

OROCHI

RICHIE CAMPBELL

After Hours Dj Matcho

30 de agosto

AKOUSTIC JUNKIES

JORGE PALMA com convidado Sérgio Godinho

JAMES

After Hours I Love Baile Funk + Dj Wilson Honrado

31 de agosto