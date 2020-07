"Deste apoio de 200 mil euros foi-nos dito que privilegiaram 'as casas mais emblemáticas' e antigas, mas só 22% delas são as mais antigas. Há outras [entre as apoiadas] que abriram há poucos meses. E o que significa emblemático?", questionou.

Sevivas citou Maria Argentina, presidente da Associação de Comerciantes do Bairro de Alfama, segundo a qual foram dados apoios a casas "que já mudaram de nome e até de ramo de negócio, deixaram de apresentar fado e dedicaram-se a petiscos; e uma está à venda".

Segundo a mesma fonte, "todas estas questões foram já colocadas por escrito à vereadora da Cultura [Catarina Vaz Pinto], ao presidente [da autarquia] Fernando Medina e à diretora do Museu do Fado, Sara Pereira".

Quanto a uma possível entrada para a nova ACFL, que congrega 16 estabelecimentos (de 11 entidades), "pode ler-se nos seus estatutos que 'a admissão de novos associados compete à direção sob proposta de três associados efetivos'", disse.

A empresária qualificou a ACFL como "um clube fechado".

Este ramo de negócio "vive momentos difíceis, mas se há apoios é para todos", enfatizou Clara Sevivas.

Entre as 25 casas de fado, que se consideram "excluídas", contam-se no bairro de Alfama, o restaurante S. Miguel D'Alfama, Fama d'Alfama, Esquina de Alfama, Baiúca, Adega dos Fadistas, Viela de Alfama, Boteco da Fá, Fermentação, Grandes Cantorias, Fora de Moda, Portas de Alfama, Bohemia Sé, Coração de Alfama, e "há ainda casas no Bairro Alto, Mouraria e outras zonas de Lisboa", e empregam mais de 240 pessoas, entre elas, artistas.