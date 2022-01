Celeste é a mais recente confirmação para o dia 7 de julho do NOS Alive 2022. A cantora, natural de Los Angeles mas criada no Reino Unido, estreia-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no Palco NOS, juntando-se aos já confirmados Florence + The Machine, Jorja Smith, Alt-J entre outros.

A cantora Celeste foi a grande vencedora da edição de 2020 da BBC Sound, a lista anual da cadeia britânica que antecipa os novos talentos da música. A cantora britânica foi escolhida por 170 nomes ligados ao mundo da música, entre eles Billie Eilish e Lewis Capaldi.

A artista começou a sua carreira em 2014, como vocalista para produções electrónicas de artistas como Avicii, Real Lies ou Tieks, ao mesmo tempo que lançava as suas próprias canções no SoundCloud. Em 2017, a cantora editou "The Milk & The Honey", o seu primeiro EP, pela editora fundada por Lily Allen.

Em 2019, depois de assinar com a Polydor Records, Celeste lançou o seu segundo EP, "Lately". Em janeiro de 2021, Celeste foi nomeada para o Óscar de Melhor Canção Original com a canção "Hear My Voice", do filme "Os 7 de Chicago".

No ano passado, Cesrele editou o o seu primeiro álbum de estúdio, "Not Your Muse".O disco, que estreou em primeiro lugar na UK Albums Chart, valeu-lhe várias nomeações como a de Album of the Year, Best Female Solo Artist e Best New Artist nos Brit Awards 2021.

"Strange" é um dos mais populares da curta carreira da artista da artista britânico-jamaicana. Durante o concerto privado, via Zoom, em maio 2020, questionada pelo SAPO Mag sobre como nasceu da canção, Celeste explicou que a "história é um pouco complexa".

"Estava no estúdio do Jamie [Hartman] e ele tocou os acordes e lembro-me de pensar sozinha: 'estes acordes são mesmo especiais e não quero apressar-me para escrever algo para terminar a canção'", começou por contar, acrescentando que queria ter todo o tempo para escrever e letra do tema.

"Ele tocou para mim e faço sempre o mesmo, basicamente: ouço a música pelos auriculares, fico à frente do microfone e canto alguma ideia que tenha. E, então, nesse processo inicial, cantei: 'I tried for you'", recorda Celeste, contando que foi descobrindo o queria dizer. "Depois cheguei a 'Isn't it strange?' que se tronou no grande [verso] do refrão. E antes disse 'Say... Isn't it strange?'", explica.

"Isso foi no primeiro dia no estúdio", lembra, confessando que sentia que era um tema especial. "Uns dias depois, voltamos ao estúdio e o Stephen Wrabel juntou-se a nós. Foi a primeira vez que o conheci", recorda, acrescentando que conversaram sobre como um/a ex-namorado/a se torna num/a desconhecido/a.

O tema "Strange" ganhou ainda mais eco depois de Celeste o apresentar no cerimónia dos BRIT Awards. "Vi a Celeste a atuar nos Brits em fevereiro e fiquei impressionado", revelou Finneas. “Ela dominou o palco de uma forma que foi simultaneamente intimista e massiva. Fui imediatamente para casa e descarreguei a discografia inteira dela. Fiquei muito entusiasmado quando fui abordado para produzir ‘I Can See The Change’. Tenho tido a sorte de produzir canções para alguns artistas que penso que nunca vão passar de moda e a Celeste está, certamente, nessa lista", frisou o artista.