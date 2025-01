Sam Fender vai estrear-se em Portugal no verão com um concerto na 17.ª edição do NOS Alive. A nova estrela do rock britânico vai subir ao palco NOS no dia 11 de julho.

No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o artista vai apresentar o seu novo álbum - "North Shields" chega a 21 de fevereiro e sucede a "Hypersonic Missiles" (2019) e "Seventeen Going Under" (2021), disco que catapultou o artista de Newcastle para o estrelato e o levou a percorrer o mundo enquanto acumulava uma série de prémios (BRITs, NMEs, Ivor Novellos e uma nomeação ao Mercury Prize).

O tempo terceiro álbum do britânico conta com os single "North Shields" e "People Watching", que já se encontram disponíveis em todos os serviços de música.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Artistas já confirmados: Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.