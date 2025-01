Celeste lançou esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, o seu novo single melancólico, "Everyday". A canção, que foi partilhada pela primeira vez no Record Store Day 2024, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema conta com um sample de "Dirge", dos Death In Vegas, de 1999.

Citada pela revista NME, a cantora britânica recorda como nasceu a ideia para a nova canção. "Foi no dia 3 de dezembro de 2022. Fui convidada por amigos para sair e, sinceramente, não me apetecia muito ir, mas tive aquela sensação de que devia aceitar. Acabei por ir à festa de Natal da Boiler Room, no escritório deles em Bethnal Green. Sentia-me um pouco sozinha, de coração partido e sem vontade de participar em conversas de circunstância", recordou.

"Fui até à pista de dança e, de repente, fiquei imersa numa música que me parecia familiar, mas não conseguia perceber se a conhecia ou de onde. Enquanto dançava, acabei por falar com um amigo, mas, entretanto, uma melodia começou a ecoar na minha cabeça, interrompendo a conversa. Decidi gravar uma nota de voz no telemóvel", contou Celeste.

"Isso é algo que raramente me acontece, por isso senti que era importante registar aquele momento. Fui até à zona de fumadores para gravar a nota de voz, e foi aí que as palavras ‘Everyday, wanna be close to him, never leave’ surgiram", explica a cantora.