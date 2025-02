A Companhia Nacional de Bailado (CNB) estreia na quinta-feira, no Teatro Camões, em Lisboa, o bailado “Stravinsky Violin Concerto”, do coreógrafo George Balanchine (1904-1983), inserido num programa com peças de William Forsythe e Andrew McNicol.

“Stravinsky Violin Concerto” apresenta-se em estreia nacional, num novo programa que atravessa várias gerações de coreógrafos e épocas, mas com a mesma base da dança clássica. A peça passa a fazer parte do repertório da CNB, indica um comunicado da companhia, que irá interpretar as coreografias até 2 de março.

Considerado icónico na história da dança, o bailado “Stravinsky Violin Concerto” foi criado por George Balanchine em homenagem ao compositor com quem colaborou muitas vezes, e teve estreia absoluta em 1972, no Stravinsky Festival, pelo New York City Ballet, um ano após a morte do músico de origem russa.

O elenco de bailarinos e bailarinas integra, nos papéis solistas, Filipa de Castro, Tiago Amaral, Inês Ferrer, Miguel Ramalho, Tatiana Grenkova, Lourenço Ferreira, Miyu Matsui e Francisco Morais.

O programa "Forsythe/ McNicol/ Balanchine", com música interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por José Eduardo Gomes, terá como violinista convidada Alexis Hatch.

Neste programa, também será apresentado “Workwithinwork”, de William Forsythe, estreado em 1998 pelo Ballet de Frankfurt, um trabalho em que o coreógrafo norte-americano “aborda a dança de uma forma inovadora e desafiante, explorando, e simultaneamente desconstruindo, códigos da técnica de dança clássica e quebrando convenções”.

Por seu turno, “Upstream”, de Andrew McNicol, primeira colaboração do jovem coreógrafo britânico com a CNB, estreado no ano passado no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, “destaca-se pela beleza poética e por uma profunda ligação entre movimento e música”.

Esta peça foi desenhada para os bailarinos e bailarinas da CNB sobre música de Peter Gregson. Este programa conta com um elenco composto por Inês Ferrer, Miguel Ramalho, Patrícia Main e Dylan Waddell, como solistas.

Na quarta-feira, a CNB promove um ensaio geral solidário, também no Teatro Camões, que reverterá a favor da Fundação Gulbenkian - Institute for Molecular Medicine.

No sábado, às 17h00, haverá mais uma conversa pré-espetáculo da CNB, inserida no ciclo “Vamos Falar de Dança”, dedicada às três obras apresentadas neste programa, com convidados. A concersa é aberta à participação do público, com entrada livre, sujeita a reserva em cnb.pt.

A CNB promove ainda ateliês de dança para crianças e famílias no âmbito do programa "Forsythe/ McNicol/ Balanchine".