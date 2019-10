A peça "O Circo Rataplan apresenta: A Farsa do Mestre Pathelin", uma cocriação do Teatro do Noroeste com a Comuna, tem estreia nacional, em Viana do Castelo, em novembro, na abertura da terceira edição do festival de teatro local.

O espetáculo, a primeira cocriação entre o Teatro do Noroeste - CDV, companhia profissional de Viana do Castelo, e o Teatro da Comuna, de Lisboa, tem dramaturgia e encenação de João Mota e interpretação de Alexandre Calçada, Carlos Paulo, Elisabete Pinto, Hugo Franco, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Tiago Fernandes.

A terceira edição do festival de Teatro de Viana do Castelo decorre entre os dias 10 e 18 de novembro, no Teatro Municipal Sá de Miranda.

Em comunicado, hoje, a organização do festival, a cargo do Teatro do Noroeste - CDV, destacou o espetáculo "Veneno", de Albano Jerónimo, no dia 16 de novembro.