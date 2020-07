"Parachutes", editado a 10 de julho de 2000, apresentou os Coldplay ao mundo. A banda de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion deu-se a conhecer com os singles "Shiver", "Yellow", "Trouble" e "Don't Panic".

O álbum somou elogios da crítica e conquistou o primeiro lugar do top do Reino Unido. Já nos Estados Unidos, o disco dos britânicos ficou pelo 51º lugar do ranking Billboard 200.

Para celebrar o aniversário de "Parachutes", os Coldplay lançaram uma versão em 4k do videoclipe "Yellow" - veja aqui.