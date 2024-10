Os Coldplay lançaram no início de outubro o décimo disco de estúdio. Com "Moon Music", pela primeira vez em mais de 10 anos, a banda britânica conquistou o primeiro lugar no top Billboard 200, sendo o quinto álbum da banda britânica a chegar à liderança do ranking.

O grupo liderado por Chris Martin liderou o top em 2014, com "Ghost Stories". Os discos "Mylo Xyloto" (2011), "Viva La Vida or Death and All His Friends" (2008) e "X&Y" (2005) também conquistaram o primeiro lugar do Billboard 200.

"Moon Music", produzido por Max Martin, conta com os singles "We Pray", com a participação de Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI, e "feelslikeimfallinginlove", que chegou primeiro lugar dos tops do Reino Unido.