Os Coldplay conquistaram pela primeira vez a liderança do Billboard Artist 100, o principal top de artistas dos Estados Unidos. A banda britânica saltou da 37.ª posição para o primeiro lugar do ranking da revista graças ao disco "Moon Music".

Lançado em 2014, de acordo com a Billboard, o Artist 100 destaca as vendas de álbuns, vendas online e as reproduções em rádios e serviços de streaming de música. "Com uma metodologia que combina várias métricas, o top apresenta uma classificação multidimensional semanal da popularidade do artista", resume a publicação.

Esta semana, com "Moon Music", pela primeira vez em mais de 10 anos, a banda britânica conquistou também o primeiro lugar no top Billboard 200, sendo o quinto álbum da banda britânica a chegar à liderança do ranking.

O grupo liderado por Chris Martin liderou o top em 2014, com "Ghost Stories". Os discos "Mylo Xyloto" (2011), "Viva La Vida or Death and All His Friends" (2008) e "X&Y" (2005) também conquistaram o primeiro lugar do Billboard 200.