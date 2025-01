Depois de conquistar os mais pequenos como área temática da Comic Con Portugal, a Comic-Con Kids vai contar agora com edições independentes, de norte a sul do país. Com o mote "Sê o que tu Quiseres", esta nova série de eventos "propõe-se a criar uma experiência de cultura pop única e dedicada exclusivamente às famílias portuguesas", destaca a organização.

A primeira edição está marcada para os dias 3 e 4 de maio, no Multiusos de Guimarães. O evento inaugural coincide com o Star Wars Day (May the 4th be with you) e a organização promete "uma celebração digna de uma galáxia muito distante".

Durante o verão, a Comic-Con Kids vai viajar até ao centro de Portugal. Nos dias 2 e 3 de agosto, chega ao Expocentro de Pombal. O encerramento da 'digressão' de 2025 está reservado para o sul do país, no último trimestre do ano, em local a ser anunciado brevemente.

Com uma programação totalmente renovada e pensada especificamente no público familiar, o evento vai reunir "o melhor da cultura pop direcionada às famílias, com atividades interativas, espetáculos, áreas temáticas, workshops criativos e muito mais".

"Este é um momento marcante para a Comic-Con Kids. Depois de crescer como parte integrante da Comic Con Portugal, chegou o momento de dar um passo em frente como evento independente Queremos levar o universo da cultura pop, através do evento Comic-Con Kids, a mais famílias em Portugal, oferecendo eventos que aproximam a cultura pop das novas gerações, independentemente de onde vivem", afirma Paulo Rocha Cardoso, Diretor Geral da Comic Con Portugal.

Os bilhetes já estão disponíveis - ver aqui.