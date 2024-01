"A Cultura Pop não tem limites de idade nem de localização, e um dos objetivos da Comic Con Portugal é levar essa paixão a todo o país", assinala a organização do evento em comunicado.

Assim, de 12 a 28 de janeiro, o público poderá conhecer o mundo do Cosplay no UBBO, na Amadora.

O Cosplay é uma forma de expressão artística que vai além da interpretação de personagens, sendo um processo de criação e dedicação na elaboração de trajes e adereços.

Na nova iniciativa da Comic Con Portugal, os visitantes do UBBO poderão contar com a exposição de diversos fatos, palestras, demonstrações, workshops e outras surpresas, avança a organização.

No centro comercial, durante as duas semanas, haverá uma exposição de 10 fatos e adereços de Cosplay, bem como uma exposição de fotografias. No último fim de semana, a 27 e 28 de janeiro, decorrerá na praça central um evento com workshops, talks, performances, atrações internacionais e a presença de 15 cosplayers.

Ainda no último dia, domingo, realizar-se-á um desfile e concurso aberto ao público, com prémios. A host do evento será a Angélica Elfic, curadora da área Cosplay da Comic Con Portugal.