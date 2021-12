Misha Collins é uma das confirmações para o dia 9 de dezembro. O ator fez parte do elenco de Sobrenatural" durante 12 anos Collins é ainda produtor e realizador em produções como "Girl", "Interrupted", "ER" ou "24".

A The Walt Disney Company, através das suas marcas FOX, Disney+ e Disney Junior, "vai criar uma ativação no evento, entre insufláveis gigantes espalhados pelo recinto, a Disney+ Brand Experience, um espaço que irá mostrar de forma divertida e interativa a oferta de conteúdos que a plataforma de streaming disponibiliza ou conhecer a ativação de Boba Fett".

"E porque uma grande série vive para sempre, a FOX vai criar uma exposição única para imortalizar uma das maiores séries dos últimos anos, 'The Walking Dead'. O Relicário será uma exposição inesquecível inspirada nos mais famosos walkers de 'The Walking Dead' – Lil Girl, Ocean Walker, Hannah, Swamp Walker, Junkyard Walker, Well Walker, entre outros, que irá surpreender os convidados durante os quatro dias e não deixará ninguém indiferente", adianta a organização.

Já o canal AXN repete a presença no evento como media partner e com um conjunto de novas ativações e atores das suas séries, como Pierpaolo Spollon, da série italiana "DOC", que estará presente no dia 11 num painel com os visitantes.

No dia 9, a série de espionagem "Alex Rider", também estará bem representada através da presença das atrizes Marli Siu (Kyra Vashenko-Chao) e Ronkẹ Adékoluẹjo (Jack Starbright). O AXN irá ainda procurar através de castings no recinto pelo companheiro de "Sena", para o conteúdo exclusivo do canal “The Couchers”, para figurar nos novos episódios da mesma.

A Globoplay, a plataforma digital de streaming da Globo, irá também contar com um painel no dia 11, com alguns dos atores brasileiros e que se encontram atualmente em novelas de sucesso, como Rômulo Estrela ("Verdades Secretas 2"), Débora Falabella ("Aruanas") e Cláudia Abreu ("Desalma"), que estarão acompanhados em palco pela apresentadora do "Big Brother Brasil", Ana Clara.

Para os fãs de super-heróis, a Marvel Mission vai contar com um escape room oficial da Marvel no recinto, que irá "colocar à prova os dotes de super-herói dos visitantes e fazê-los superar todos os obstáculos numa missão imersiva e interativa".

Já o Canal Hollywood prepara-se para voltar a marcar presença na Comic Con Portugal, onde à semelhança da edição de 2019, vai levar "algumas das melhores bandas-sonoras de sempre para o palco com o Canal Hollywood in Concert".

CONTEÚDOS PORTUGUESES EM DESTAQUE

Entre filmes e séries, os conteúdos nacionais vão contar com um lugar de destaque na programação do evento.

"Geme…La Vie", o novo filme de Luís Albuquerque com João Damasceno, Aldo Lima, Rui Unas e Carolina Pascoal, terá a sua antestreia no evento, assim como um painel com parte do elenco no dia 12. O evento vai contar ainda com um painel do filme "Os Demónios do meu Avô", com a presença de Victoria Guerra, Ana Sofia e a equipa técnica do filme.

Moderado por Rui Pedro Tendinha, o painel do filme "Duros de Roer" no dia 9, contará com o humorista Fernando Rocha, João Seabra e Melânia Gomes. No dia 11, "Lobo Solitário de Filipe Melo" terá um painel com os convidados Filipe Melo, Juan Cavia e Adriano Luz e a visualização da curta.

Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Domingos Coimbra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e o realizador Ricardo Oliveira vão juntar.se para um painel de "Este espetáculo vai ser filmado - Capitão Fausto & Orquestra das Beiras", no dia 11, um concerto único que foi filmado numa atuação inédita no Campo Pequeno.

Nas séries, o destaque vai para o painel de "Glória", no dia 11. A série da Netflix vai ter um painel especial com parte do elenco e equipa técnica - produtor José Amaral, o autor Pedro Lopes, os atores Miguel Nunes, Afonso Pimentel e Maria João Pinho.

Para o dia 11 está ainda agendado um painele de "Pôr do Sol", série da RTP, que vai contar com os atores Diogo Amaral, Cristóvão Campos, André Pardal, Madalena Almeida e a presença do cantor Toy por videoconferência (com moderação de Vasco Palmeirim e Fernando Alvim).

A série "5 Starz", da RTP LAB com Gonçalo Cabral, Bruna Magalhães, Nurb, Mia Fernandes, India Branquinho, Gonçalo Cabral, Bruna Magalhães, Nurb, Mia Fernandes, India Branquinho e Justin Amorim, também vai ser um dos destaques no dia 10 de dezembro.