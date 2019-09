Greg Tocchini, artista de banda desenhada, já desenhou edições de Wolverine, Batman, Thor, Quarteto Fantástico ou Homem-Aranha, e é um dos destaques da Comic Con Portugal. No segundo dia do evento a decorrer no Passeio Marítimo de Algés, o brasileiro conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

