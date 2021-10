A Comic Con Portugal revelou esta sexta-feira o cartaz oficial da próxima edição, criado por Juan Cavia. O ilustrador argentino é uma das confirmações mais recentes do evento, a par do argumentista Filipe Melo, seu colaborador habitual. "Balada para Sophie", editado no ano passado, é o último álbum de BD da dupla.

Juan Cavia é Diretor de Arte e Ilustrador profissional desde 2004. Aos 21 anos, estreou-se como diretor de arte profissional e desde então já fez anúncios, séries de televisão, videoclips, teatro e participou em 10 longas-metragens no papel de diretor de arte e cenógrafo, entre os quais se destaca "O Segredo dos seus Olhos", de J.J. Campanella. Simultaneamente, desenvolveu a sua carreira como ilustrador, entre os seus vários trabalhos, destaca-se a colaboração com Filipe Melo que conta com sete histórias de banda desenhada editadas em vários países.

Filipe Melo é músico, realizador de cinema e autor de banda desenhada. Desenvolveu desde cedo uma paixão pelo piano e pela improvisação. Na área do cinema, realizou as curtas-metragens "Sleepwalk" e "O Lobo Solitário". Escreveu para a icónica antologia Dark Horse Presents, ao lado de nomes como Frank Miller e Mike Mignola.

A Comic Con Portugal regressa nos dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro e decorre no Parque das Nações, em Lisboa.

Os bilhetes para a edição deste ano já estão disponíveis no site oficial do evento em Comic Con Portugal, nas modalidades de Bilhete Diário e Passe Geral (para os 4 dias).