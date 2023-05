Acompanhados pelos músicos Guilherme Marinho (guitarra), Jaume Pradas (bateria) e Nuno Oliveira (baixo), os três humoristas irão percorrer quatro cidades portuguesas, de 14 de setembro a 20 de janeiro de 2024, foi hoje anunciado.

Entre 14 de setembro e 20 de janeiro de 2024, aos domingos de manhã, os mais novos também poderão assistir ao espetáculo “Commedia à La Carte kids”, que apresenta a nova geração da comédia de improviso, com Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro.

Os espetáculos podem ser vistos no Teatro Tivoli, em Lisboa, de 14 de setembro a 8 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, de 12 de outubro a 5 de novembro, no Centro de Congressos, no Funchal, a 2 e 3 de dezembro, e no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.