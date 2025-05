Carlos M. Cunha, César Mourão e Gustavo Miranda estão de volta aos palcos com um novo espetáculo. "CommedIA a La Carte", "um espetáculo com inteligência artificial", estreia-se no final de setembro em Lisboa no Teatro Tivoli BBVA, de 4 a 28 de setembro, seguindo depois para o Porto, onde sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira de 2 a 26 de outubro.

A digressão continua no Funchal, com apresentações no Centro de Congressos nos dias 14 e 15 de novembro, e passa pelos Açores, no Teatro Micaelense, no dia 20 de novembro. O espetáculo chega depois a Leiria, ao Teatro José Lúcio da Silva, de 29 de janeiro a 1 de fevereiro.

"No ano em que fazemos 25 anos, chegamos à conclusão que não temos inteligência para fazer este espetáculo. Por isso, será todo feito com inteligência artificial", graceja o grupo.

Em palco, Carlos M. Cunha, César Mourão e Gustavo Miranda estarão acompanhados pelos músicos Guilherme Marinho, Jaume Pradas e Nuno Oliveira.

Os bilhetes já se encontram à venda - ver aqui.