Todos os dias, ao final da noite, Bruno Nogueira faz um direto na sua conta no Instagram. As emissões de "Como é Que o Bicho Mexe?" têm sido acompanhadas por milhares de pessoas - em média, mais de 60 mil pessoas seguem o direto na conta de Instagram no humorista.

Na emissão desta sexta-feira, dia 8 de maio, o humorista revelou que irá terminar os diretos na próxima sexta-feira. "Inicialmente tinha pensado terminar o programa na próxima segunda-feira, mas, e como vi que ia estar uma semana de m**** , vamos acabar na sexta", disse Bruno Nogueira, citado pelo site Echoboomer.

"Não é um adeus. Ninguém sabe como as coisas estarão daqui a um ou dois meses. É um até já", frisou o humorista.

Leia alguma das reações: