A ação da peça começa quando João recebe Carla, que, assumindo dificuldades diversas, se sente excluída das matérias que o professor ensina, particularmente sobre um livro escrito por ele, disse à agência Lusa Rui Dionísio, diretor artístico da Cegada e encenador do espetáculo.

Centrado em entrar para o conselho científico da universidade onde dá aulas e na compra de uma casa nova, o professor tem pouco tempo para Carla, acabando por se colocar para lá das fronteiras éticas da profissão, disse.

É, então, que João se vê obrigado a defender-se de um conjunto de acusações que Carol apresenta e que colocam em risco as maiores ambições do professor, alegações que reconfiguram os jogos de poder e toda a linguagem usada entre eles, frisou.

Nascido nos Estados Unidos da América, em 1947, David Mamet é dramaturgo, realizador de cinema e argumentista, tendo assinado os argumentos de filmes como “Os intocáveis”.

“Oleanna” foi um filme escrito e dirigido por Mamet e estreado em 1994 com William H. Macy e Debra Eisenstadt como protagonistas, sendo considerado pelo autor uma "tragédia sobre o poder", onde os interesses individuais, as diferenças de género e classe, extinguem qualquer capacidade de compaixão ou diálogo, numa incomunicabilidade capaz de levar os seres humanos à destruição.

João e Carla foram os nomes dados na peça às personagens originais, John e Carol, respetivamente. Na peça que sobe à cena em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, Grace, a mulher do professor, e Jerry, advogado deste, chamam-se Graça e Jorge, respetivamente.

Com tradução de Pedro Mexia, responsável pela tradução da obra com o mesmo nome dada à estampa pela Tinta-da-China, “Oleanna” conta com interpretações de Paulo Matos e Sara Cipriano.

A cenografia é de José Manuel Castanheira, os figurinos de Ana Paula Rocha e a voz e elocução de Luís Madureira.

A peça vai estar em cena até 6 de novembro, com espetáculos de quinta-feira a sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 16h00.