“O Lago dos Cisnes”, com coreografia de Marius Petipa e música de Piotr Tchaikovsky, relata a história de um amor impossível entre o príncipe Siegfried e Odette, uma jovem mulher transformada em cisne por um feiticeiro.

A companhia Ballet de Kiev - que nasceu em 2017 pelas mãos do bailarino solista do Teatro da Ópera de Kiev Victor Ishchuk e teve estreia absoluta em Lisboa no ano passado – continua a apresentar-se em palcos um pouco pelo mundo, apesar da continuação do conflito com a Rússia após a invasão do seu país.

Ao longo dos últimos seis anos, somaram mais de 500 atuações em países como a Suíça, China, Ucrânia e México.