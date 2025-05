A Companhia Ballet de Kiev regressa ao Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, na época mais mágica do ano para apresentar “Lago dos Cisnes”, nos dias 5 e 6 de dezembro, e "A Bela Adormecida", a 7 de dezembro.

O bailado “Lago dos Cisnes” vai estar também em cena no Porto, no Coliseu Porto Ageas, a 10 de fevereiro de 2026.

"Estas duas obras de bailado clássico contam com as composições de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa, que mais de um século depois, continuam a ser referências incontornáveis nas produções clássicas. Os bailarinos da companhia Ballet de Kiev entregam-se com rigor e irreverência em cada passo e dialogam com a música que os acompanha nestas duas produções que evocam a beleza dos cânones clássicos", destaca o comunicado.

O Ballet de Kiev nasceu em 2017, de um sonho do famoso bailarino solista do Teatro da Ópera de Kiev, Victor Ishchuk: a criação de uma companhia jovem que reunisse as estrelas mais proeminentes de toda a Ucrânia e apresentasse ao mundo o talento, a mestria e o profissionalismo dos artistas do seu país.

As primeiras atuações da companhia ucraniana conquistaram os teatros mais importantes do mundo e, desde então, já somam mais de 700 atuações em diversos países, incluindo Portugal, onde se apresentaram sempre com sessões esgotadas.