A obra resulta de uma parceria com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), e é apresentada na galeria municipal do Montijo, com a participação da professora associada da FLUL Maria João Brilhante, informou a companhia.

Levi Martins, que fundou o grupo com Maria Mascarenhas, participa igualmente no lançamento da obra.

No mesmo dia, às 21h30, a companhia transmite em direto, a partir do estúdio Lemon Drops Media, um concerto de antevisão do álbum "Terrível Estado", primeiro trabalho de originais produzido pela Mascarenhas-Martins, a lançar em 2021. As letras são de Miguel Branco e, as músicas, de André Reis e Levi Martins.

No dia 15, a companhia estreará, no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida (Montijo), o espectáculo “Nó”, um texto e encenação de Maria Mascarenhas, que ficará em cena até dia 17. O espectáculo insere-se na abertura da programação “Mural 18”, um projeto da Área Metropolitana de Lisboa do qual faz parte o município do Montijo. A 29 de janeiro, o espetáculo subirá ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal.

O sexto aniversário da Mascarenhas-Martins completa-se na quarta-feira.