“aqui ao lado” é um ciclo destinado a levar uma parte da programação da Companhia Mascarenhas-Martins às freguesias do concelho do Montijo situadas fora da cidade.

Sarilhos Grandes, Canha, Atalaia e Pegões receberão assim dias 6 e 27 de julho e 17 e 31 de agosto concertos dos artistas Catarina Munhá, Celina da Piedade e Ana Santos, Pedro Mestre e Tó Trips, respetivamente, anunciou hoje a Companhia Mascarenhas-Martins.

O concerto de Catarina Munhá realiza-se no coreto de Sarilhos Grandes, Celina Piedade e Ana Santos atuarão no exterior do Etnográfico de Canha, o de Pedro Mestre será junto à escadaria do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia e o de Tó Trips junto à Igreja de Santo Isidro de Pegões.