Nesta edição do festival, que decorre até 31 de agosto, estarão representadas companhias de Espanha, França, Chile, Brasil, Colômbia e Roménia, segundo a programação da responsabilidade do Teatro Estúdio Fontenova, organizadora em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal.

Além dos espetáculos, estão previstas conversas sobre teatro, concertos, curtas-metragens, uma exposição e uma instalação, a Secção OFF – Programa Mais Festa dedicada a artistas e estruturas emergentes.

A sessão de abertura do festival está marcada para 21 de agosto, às 18h00, na Casa da Baía, com um concerto de Joana Reais, Múcio Sá, e Ruca Rebordão, com entrada livre, e às 22h00, no Fórum Municipal Luísa Todi, apresenta-se "A Judia", espetáculo híbrido de teatro-música, pela ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve, integrada na secção oficial.

No dia seguinte, três estruturas - Um Coletivo, SillySeason e o Teatro Estúdio Fontenova - inspiradas na obra "Memória da Matéria”, de Maria Mello Giraldes, numa criação partilhada, vão estrear três espetáculos, respetivamente, "Memória da Matéria: A Passagem", "Este é o meu nome” e "Memória da Matéria: O Lugar do Eco".

As peças estreiam-se em duas sessões cada, n'A Gráfica - Centro de Criação Artística, integradas na secção oficial do festival internacional.

A 23 de agosto, também na secção oficial, estará "Puños de harina", pela Aedo Teatro (Espanha), no Fórum Municipal Luísa Todi, no dia seguinte, no auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama (ESSG), "Vamos para Bremen", pelo Teatro Plage.

O evento continua nessa data, no Fórum Municipal Luísa Todi, com "Vamos dar um passeio", sobre o tema da inclusão, pela Associação Acesso Cultura, de entrada livre, e n’A Gráfica apresenta-se o espetáculo "Lista de espera", pelo Coletivo Caroço, vencedores da Secção OFF-2022.

Para 25 de agosto estão previstos, entre outros espetáculos, no Jardim do Bonfim, "As mãos das águias", de Miguel Jesus, no Parque Venâncio Ribeiro Costa Anfiteatro do Castelo de Palmela, "Serrado Grande", da Cães do Mar e Cem Palcos.

No mesmo dia, na Blackbox da ESSG, será a vez de "Antígona - Tenho outra vez vontade de bater em alguém", pela Pi-Touch Company (França/Chile).

A 27 de agosto estreia-se "Break Up", de Joana Raio, vencedora da Secção OFF-2023, no Blackbox da ESSG, e no dia seguinte, na Livraria Culsete, haverá uma conversa sobre "Mulheres na Dramaturgia" com Ricardo Boléo, Luísa Monteiro e Patrícia Portela, e a 29 de agosto, no Jardim do Bonfim, o espetáculo "Monotrux", da companhia Monotrux (Brasil/Portugal).

Ainda a 29, no auditório da ESSG, apresenta-se "Secretos. Cuentos de vida, amor e muerte", de Mónica Chiquillo (Colômbia/Portugal), Secção Mais Festa a concurso, e no pátio da ESSG, "Miorita", de Auăleu Teatru (Roménia), na secção oficial.

No dia 30 de agosto está prevista, com entrada livre, no Jardim de Palhais, "Cita en el maro", de Zig Zag Danza (Espanha), na secção oficial, e na Blackbox da ESSG "A loucura é o mais credível oráculo", pela Escola de Mulheres.

A finalizar o mês, entre outros espetáculos, estão marcadas, para a Casa da Cultura, "Fado Mimado", pela d’Orfeu AC, também na secção oficial, no Jardim do Bonfim, "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar", da Teatromosca e Hipérion Projeto Teatral, e no Fórum Municipal Luísa Todi "Moço da cola", pela Astro Fingido.

Nas atividades paralelas, de 21 de agosto até 18 de setembro, estará patente a exposição/instalação "Mais Branca que a Neve Pura", de Zé Nova, no Fórum Municipal Luísa Todi, e até 31 de agosto a exposição "Morte das Certezas parte II", de Paula Moita com o apoio dos alunos da Escola D. João II, no pátio da ESSG.