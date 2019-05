Portugal falhou esta terça-feira, dia 14 de maio, a passagem à final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, com o representante português, Conan Osíris, a não passar da primeira semifinal do concurso, a decorrer em Telavive, Israel.

No final da transmissão televisiva, o músico confessou estar bem. "Eu estou bem. Amor, olha a minha cara", frisou Conan Osíris através das InstaStories na conta de Instagram do Festival da Canção, da RTP1. No curto vídeo, o artista canta ainda o tema "Mafiosa", de Lartiste.

"Eu tô bem, tu também tá bem/ Todo mundo aqui tá bem (...) É mafiosa, é mafiosa, é mafiosaSalta o novo e bossa nova", cantou o artista português.