Portugal falhou esta terça-feira, dia 14 de maio, a passagem à final do 64.º Festival Eurovisão da Canção, com o representante português, Conan Osíris, a não passar da primeira semifinal do concurso, a decorrer em Telavive, Israel.

No final da gala, nas redes sociais, os fãs do festival e do artista português lançaram uma hashtag , a pedir que seja feita justiça. #JusticeforConan já foi partilhada por centenas de utilizadores nas redes sociais, em especial no Twitter.

Leia alguns dos comentários: