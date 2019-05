Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", atuou na primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. O músico português foi o 15º artista a subir a palco e foi recebido com aplausos na arena.

Como sempre, o artista esteve acompanhado por João Moreira.

Veja a atuação:

Na primeira semifinal atuaram, além do cantor português, os representantes da Grécia, Chipre, Austrália, Islândia, Hungria, Sérvia, República Checa, Eslovénia, Bélgica, Estónia, Polónia, Bielorrússia, São Marino, Geórgia, Finlândia e Montenegro.

Veja um resumo de todas as atuações:

Tal como manda a tradição, a edição de 2019 do Festival Eurovisão da Canção arrancou com o genérico inicial. De seguida, foi apresentado um vídeo sobre o percurso de Israel na Eurovisão, mostrando uma 'pequena' Netta. A abertura terminou com atuação da artista que venceu o festival em 2018.

Antes de os apresentadores subirem a palco, Netta deu as boas vindas a todos os fãs.

A atuação de Netta:

O 'olá' dos apresentadores: