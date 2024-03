A 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção está marcada para maio, na Suécia. A cantora iolanda, como tema "Grito", vai representar Portugal na primeira semifinal do concurso, marcada para o dia 7 de maio.

Esta terça-feira, dia 26 de março, a organização revelou a ordem de atuações. Chipre, Sérvia e Lituânia terão a missão de abrir a primeira seminfinal. Já Portugal atua em 14.º lugar, sendo o penúltimo país a subir a palco.

PRIMEIRA SEMIFINAL:

A Suécia venceu em maio do ano passado a 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, disputada em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Foi a sétima vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos de 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal classificou-se no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”, e venceu a competição em 2017, com “Amar pelo dois”, canção escrita por Luísa Sobral e interpretada pelo irmão, Salvador Sobral.