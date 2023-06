Focados em dar a conhecer os talentos nacionais em seis categorias diferentes – fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos –, a FNAC anunciou os vencedores dos Novos Talentos este fim de semana.

"O FNAC LIVE surge de uma necessidade que sentimos de dar palco a jovens talentos. O nosso objetivo é, desde sempre, promover o talento nacional e o livre acesso à cultura. Trabalhamos para proporcionar uma rampa de lançamento de artistas emergentes, para trazer a público todo o tipo de sonoridades e despertar paixões quer de quem está no palco quer de quem está no público. Sentimos que esta edição do FNAC Live superou todos esses objetivos e foi uma grande festa da música portuguesa. Aceitamos, assim, o desfio de continuar a fazer mais e melhor pela cultura em Portugal", sublinha Catarina Ribeiro da Silva, responsável de comunicação Institucional e Cultural da FNAC e Programadora FNAC Live.

Os premiados receberam 10 mil euros cada um, perfazendo assim um total de 60 mil euros investidos na cultura portuguesa com esta iniciativa.

LISTA DE VENCEDORES:

CINEMA

Vencedora - Joana Botelho

Coney Island - As Primeiras Vezes

Menção Honrosa - Manuel Melo

O adeus, segundo Maria

Menção Honrosa - Tânia Marques

O Senhor do Porto

ESCRITA

Vencedor - Rui Coelho

Suor de Peixe

Menção Honrosa - Carolina Mendes

A Cuidadora

Menção Honrosa - João Duarte

A Violência Nua

FOTOGRAFIA

Vencedor - Rui Costa

Uma azeitona bordada em azul

Menção Honrosa - Vítor Xavier

Janela com vista para o mar

Menção Honrosa - Rodrigo Vargas

Delta

ILUSTRAÇÃO

Vencedor - Tiago Pinto

Composições mais ou menos mortas

Menção Honrosa - Wanjou Lu

Cultural Patterns in Cities

Menção Honrosa - Marco Gomes

Cultura das Trevas

MÚSICA

Vencedor - Cláudia Sul

Bleba

Menção Honrosa - Carlos Sanches

Clara em contraluz

Menção Honrosa - Inês Oliveira

Shhinfrim

VÍDEOJOGOS

Vencedor - Carlos Pedroso

Falling Asheep

Menção Honrosa - César Lourador

Alone In The Crowd

Menção Honrosa - André Santos

Xisto