A 23.ª edição dos Novos Talentos FNAC (NTF) já começou e os candidatos interessados podem efetuar a sua inscrição. Em 2025, a FNAC continua a dar destaque a diversas formas de arte, com seis categorias a concurso: escrita, música, cinema, ilustração, fotografia e videojogos. O período de candidaturas termina a 23 de abril.

"Os NTF apostam na descoberta de artistas nacionais, dando-lhes destaque, traduzindo este projeto o compromisso da FNAC com a promoção, divulgação e acesso à cultura. 'Deixa a tua marca' é o mote deste ano, que convida os portugueses a partilhar o seu talento, para que a arte se imortalize e possa deixar a sua marca no mundo", explica o comunicado.

Para nês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC, " é uma honra poder continuar a desafiar artistas escondidos a tornarem-se os grandes nomes da cultura portuguesa do futuro". "Os Novos Talentos FNAC são um momento essencial para nós, uma vez que não é apenas um mero concurso, mas uma verdadeira forma de alargar horizontes a todas as formas de arte pelas mãos de quem quer dar a conhecê-la e eternizá-la", destaca.

"Como «palco» de arte e criatividade que somos, não queremos fechar as cortinas sem que todos os talentosos ousem sonhar e existir para sempre. É por isso mesmo que deixamos o convite para mais uma edição", acrescenta em comunicado.

Concluído o período de inscrições, os trabalhos serão avaliados pelo júri das várias categorias e os vencedores divulgados no Festival FNAC Live, em junho de 2025. Para além da visibilidade dada aos concorrentes, a FNAC e a Repsol vão oferecer um total de 60 mil euros e outros tipos de prémios adaptados às diversas áreas a concurso - para os vencedores, está previsto o prémio de 5 mil euros a cada; já as menções honrosas são reconhecidas com o valor de 2500 euros.

Para além disso, os parceiros FNAC vão também oferecer um conjunto de produtos. Os distinguidos em Cinema, Fotografia e Ilustração vão também ter a oportunidade de expor os seus trabalhos nos fóruns FNAC.

Na área da música, tanto o trabalho do vencedor como das menções honrosas vão integrar o disco NTF25 e ainda atuar no festival FNAC LIVE’26. Este projeto conta ainda com o livro Novos Talentos FNAC Literatura 2025, no qual podem ser lidos os textos vencedores na área da escrita.

Quanto aos premiados na categoria dos Videojogos, terão a oportunidade de marcar presença na Lisboa Games Week.

A lista completa de prémios pode ser consultada aqui.

Para esta edição, a FNAC volta a contar com um júri composto por profissionais de várias áreas: Paulo Trancoso, Tiago Guedes, Leonor Teles e Paulo Viveiros na categoria de cinema; Conceição Garcia, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz e João Tordo na escrita; Henrique Amaro, Lia Pereira, Luís Oliveira e Rui Miguel Abreu na música; João Porfírio, Augusto Brázio, Francisco Feio e Sérgio B. Gomes na fotografia; Leonor Zamith, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral e João Fazenda na ilustração; e Ricardo Flores, João A. de Matos, André Santos e Miguel Dias em videojogos.

O SAPO é media partner da edição de 2025 dos Novos Talentos FNAC.