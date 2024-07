O concurso internacional para a direção artística e de educação da Casa da Música, no Porto, recebeu 44 candidaturas das quais 11 são de cidadãos portugueses e 33 de outras nacionalidades, adiantou a instituição na quinta-feira.

Em comunicado, a Casa da Música refere que o concurso para substituir o atual diretor, António Jorge Pacheco, foi lançado a 29 de maio, com prazo de candidaturas abertas até ao dia 25 de junho, pelo que agora “está em curso a avaliação dos candidatos”.

Os termos do concurso exigiam “uma vasta experiência de gestão em instituições culturais, com preferência na área da música", a demonstração da "capacidade para motivar e envolver nas suas ideias artísticas e pedagógicas os colaboradores e fundadores da Casa da Música, integrar uma rede substancial de artistas, agências musicais e artísticas e de líderes de opinião no domínio da música, bem como ter proximidade ou interesse pela língua e cultura portuguesas”.

A Casa da Música explica que se segue agora a fase de entrevistas e que se estima “que o novo responsável pela direção artística e de educação da Casa da Música esteja identificado até ao final do mês de setembro”.

O vencedor será “responsável pela programação artística e educativa da Casa da Música”, tendo ainda o diretor artístico, “entre outras responsabilidades” a seu cargo, a “liderança de uma equipa constituída por cerca de 130 pessoas", incluindo as que compõem "os cinco agrupamentos musicais residentes e os departamentos técnico e de produção”.

O cargo é limitado a um mandato inicial de quatro anos, com possibilidade de prorrogação.

“A Fundação Casa da Música congratula-se pelo interesse que o concurso para o cargo de diretor artístico e de educação da instituição provocou no meio cultural e artístico nacional e internacional”, lê-se no comunicado divulgado.

O júri do concurso é presidido por José Manuel Dias da Fonseca, ex-presidente do conselho de administração da Fundação Casa da Música, integra Rui Amorim de Sousa, presidente do conselho de administração da Fundação Casa da Música, Louwrens Langevoort, presidente da ECHO - European Concert Hall Organisation (organização europeia de salas de concerto), Cláudia Leite, vogal do conselho de administração do Teatro Nacional São João, e Daniel Moreira, compositor e professor.

O anúncio de abertura de candidaturas para a direção artística e de educação foi publicado originalmente na área da rede Linkedin da Casa da Música, na página internacional do seu 'site' e através da Metrum, empresa alemã dedicada à "pesquisa de executivos seniores para artes e cultura", anúncio que foi replicado por entidades como o Arts Council, do Reino Unido, e portal Jobatus, de Itália.

António Jorge Pacheco, atual diretor artístico da Casa da Música, desempenha estas funções desde janeiro de 2009, quando sucedeu ao pianista Pedro Burmester.

Na altura, António Jorge Pacheco era já coordenador da programação da Casa da Música, estando associado à criação da instituição. Coordenou a programação musical da Capital Europeia da Cultura Porto 2001 e desempenhou interinamente as funções de diretor artístico da Casa da Música entre novembro de 2005 e março de 2006.