De acordo com a organização, o acesso a este “espetáculo híbrido”, que terá lugar às 11h00, pode ser comprado online, sendo as instruções enviadas por e-mail (indicado na compra) 24 horas antes do início do espetáculo.

O novo espetáculo de Luis de Matos estreou-se no dia 18 de dezembro e vai estar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, até ao dia 3 de janeiro, seguindo-se Coimbra, no Convento São Francisco de 8 a 10 de janeiro, e o Porto, nos dias 15 e 16 de janeiro, no Coliseu.