A segunda sessão do espetáculo "Morro Amanhã", agendada para o dia 31 de janeiro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, foi cancelada depois de Rui Sinel de Cordes ter sido acusado de insultar uma espectadora no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

"O espetáculo 'Morro Amanha' está cancelado", confirmou a promotora Setlist nas redes sociais. O comediante, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos subiram a palco para homenagear Ricardo Vilão, que morreu há quatro meses, na terça-feira, dia 23 de janeiro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

"Em virtude dos acontecimentos de dia 23 de Janeiro, aos quais o Teatro Tivoli BBVA, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos são alheios, não se reúnem as condições para que LX Comedy Club suba a palco na sua homenagem a Ricardo Vilão na próxima terça-feira, dia 31 de Janeiro", pode ler-se na nota publicada no Instagram.

O comunicado adianta que "a Setlist e os artistas mantêm ainda assim a missão de entregar todo o valor angariado na primeira sessão à família do Ricardo Vilão". "O lucro do espetáculo será entregue à mãe do Ricardo no decorrer dos próximos dias. Obrigado pela compreensão", remata a agência.

"Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso"

Segundo a SIC Notícias, Rui Sinel de Cordes terá ofendido uma espectadora e tem sido acusado de ter tido um comportamento "vergonhoso", "gravíssimo" e "desrespeitoso". De acordo com o canal, várias pessoas abandonaram o espetáculo e as críticas têm-se multiplicado nas redes sociais.

À SIC Notícias, um espectador relatou que, ao longo do espetáculo, o humorista bebeu e "começou a ficar tocado". "A dada altura saiu do palco a gritar alto e bom som que precisava de 'ir mijar'. Deixou nitidamente desconcertados o Salvador Martinha e o Luís Franco Bastos. Eles tentaram fazer tempo, com algum embaraço. Após o regresso ao palco, o Rui entrou eufórico e enérgico, já se notava a voz a arrastar", contou, acrescentando que o comediante "caiu no palco e voltou a 'não deixar os colegas falar'".

De acordo com os relatos, uma espectadora pediu a Rui Sinel de Cordes para deixar os colegas falar. O humorista terá reagido com insultos: "Cala-te, sua p*** do c******!", "és uma vaca", "devias morrer de cancro", "és uma ordinária".

"Eu mesmo te matava por me interromperes, se não fosse o espetáculo do Vilão", terá dito o humorista de acordo com a fonte ouvida pelo canal.

Nas redes sociais, uma espectadora também contou o que aconteceu. "Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso para com o público, para com os colegas em palco e sobretudo para com Ricardo Vilão aquilo que Rui Sinel de Cordes fez ontem. Não foi humor, foi uma triste bebedeira. Se fosse hoje, ao fim de duas horas a tentar ver a arte do Salvador e Luís, voltaria a pedir silêncio ao colega para que os outros dois conseguissem prosseguir o espetáculo. Todas as ameaças que recebi e nomes de que fui chamada ontem de forma gratuita, lamento-os mas estou receptiva a que sejam esclarecidos. Obrigada, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos pelo que conseguiram proporcionar", escreveu na publicação que promove os espetáculos - na manhã desta quinta-feira, dia 25 de janeiros, os comentários no post no Instagram foram ocultados.

Ao Observador, o Teatro Tivoli BBVA demarca-se de "qualquer atitude ofensiva e repudia os acontecimentos", remetendo esclarecimentos par a promotora Setlist, "responsável pelo aluguer da sala, motivo pelo qual o Teatro Tivoli BBVA é completamente alheio ao conteúdo do mesmo".

Uma segunda sessão do espetáculo "Morro Amanhã" está marcada para o dia 31 de janeiro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.