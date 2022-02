Beatriz Rosário apresenta o seu EP de estreia no dia 7 de abril no Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes já se encontram disponíveis.

"Conhecida pelo single de sucesso 'Ficamos por Aqui', que rompeu em tempo recorde as rádios nacionais, o primeiro a ser revelado do seu primeiro extended play, Beatriz Rosário é muito mais do que uma jovem artista de 23 anos com um timbre excecional. É responsável por ter encontrado uma nova expressão plástica na música, algo que só foi possível graças ao domínio absoluto que tem do Fado, o que lhe permite uma verdadeira viagem entre estes dois géneros musicais", relembra a promotora em comunicado.

"Obras de Deus" é o segundo single da artista que irá editar em breve novos temas com o selo da Sony Music Portugal.

"Tem sido uma viagem incrível este último ano. Vai ser fabuloso poder conhecer-vos finalmente a todos. A pandemia tem-nos vindo a roubar estas sensações, mas estou desejosa de as voltar a sentir. Preparar o lançamento deste EP foi uma grande aventura, mas mal posso esperar por conseguir traduzir os streams em pessoas a cantarem e a sentirem as minhas músicas como eu as sinto", frisa Beatriz Rosário.