Beatriz Rosário é a artista do mês de março do MTV PUSH de março. A cantora editou recentemente o álbum "ALFA" e será o destaque da rubrica da MTV que dá palco aos novos artistas da música e entretenimento do país.

A artista nasceu e cresceu em Coimbra, rodeada de música e a ouvir os discos do avô. "Aliás, esta relação com a família é indissociável da sua carreira enquanto artista, já que o seu nome – Rosário – é uma homenagem à sua avó, que sempre a incentivou a explorar o seu talento e a perseguir os seus sonhos", relembra o canal em comunicado.

Aos 21 anos, rumou até Lisboa para completar a sua formação e, desde então, tem vindo a trilhar o seu percurso no mundo da música. Desde o seu primeiro single, "Ficamos por Aqui" e do EP "Rosário", a cantora "tem vindo a assumir um lugar próprio entre a tradição, o sentimento e o peso da palavra do fado e as novas sonoridades e ritmos da cena urbana".

Beatriz Rosário é a artista MTV PUSH Portugal de março, juntando-se a uma lista crescente de estrelas nacionais que deram os seus primeiros passos na rubrica, como Carolina de Deus, iolanda, Inês Monstro, Murta, Syro, Cláudia Pascoal, NENNY, Soraia Tavares, Ivandro ou MARO.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish.