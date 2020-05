O YouTuber e estrela das redes sociais Corey La Barrie morreu este domingo, 10 de maio, dia do seu aniversário, depois de sofrer um violento acidente de carro. Segundo o site TMZ, o jovem de 25 anos estava acompanhado por Daniel Silva, tatuador que conduzia o veículo.

A notícia foi confirmada pelos irmãos do jovem no Instagram.

Segundo a imprensa norte-americana, o carro terá batido contra um sinal de trânsito e contra uma árvore. Corey La Barrie ainda foi transportado até ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

"Isto é algo que nunca pensei ter de escrever, pelo menos agora, mas toda a gente merece saber que o meu irmão Corey morreu na passada noite num acidente de carro com um amigo bêbado a conduzir", contou o irmão, Jarrad La Barrie. "Já sinto muito a tua falta, isto não é justo, sempre foste o melhor irmão que alguma vez poderia pedir. Amo-te muito, as nossas vidas não serão as mesmas sem ti", acrescentou.

Com uma vasta legião de fãs nas redes sociais, Corey La Barrie era conhecido pelos vídeos que publicava no seu canal no Youtube.

No Twitter, a notícia da morte do jovem foi o assunto mais comentado da noite desta segunda-feira, 11 de maio.