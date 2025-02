Karl Cochran, o guitarrista que colaborou regularmente com os KISS, morreu na passa semana num acidente de viação, em New Jersey. O músico tinha 61 anos.

De acordo com o MyCentralJersey, citado pela revista NME, o guitarrista estava no carro, conduzido pela sua mãe, Arna, de 90 anos. O carro terá embatido contra uma árvore e Karl Cochran foi projectado para fora do veículo.

O músico foi ainda assistido no Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em New Brunswick, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Nas redes sociais, os Kiss recordaram o colega e amigo, que esteve envolvido na criação do tema "Into the void", do disco "Psycho Circus". "O nosso querido amigo Karl Cochran morreu num acidente de viação no dia 19 de fevereiro. Karl era um vocalista e guitarrista extraordinário que sofreu um derrame maciço, mas nunca parou de lutar para voltar", escreveram os músicos.

"Era adorado pelos fãs em todo o mundo e uma inspiração constante como convidado nos Kiss Kruises [cruzeiro oficial da banda]. As nossas profundas condolências à Geri e à sua família", acrescentou a banda.