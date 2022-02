Gravado durante a pandemia, o quarto álbum do grupo envolveu os 27 coralistas - entre os 14 e os 44 anos - e quatro músicos, implicando um esforço significativo, recorda o maestro Mário Nascimento.

“Em julho de 2020 gravámos o instrumental no Aurastudio, em Paços Brandão, e em julho de 2021, num só dia, gravámos o coro no Teatro Miguel Franco, em Leiria. Testámos todos e gravámos sem máscara. Foi uma aventura, também na edição. Quem ouvir vai sentir que estão uns com os outros, ainda que, na realidade, isso não tenha acontecido”, frisa o também músico, compositor e arranjador.

O disco é “completamente virado para o jazz”, com uma particularidade: as Ninfas do Lis dão vida a uma missa jazz, composta por Bob Chilcott.

“Adaptei a parte do piano a quarteto jazz e creio que resultou muito bem”, diz o compositor, que incluiu, entre os andamentos, “secções de improvisação, que não estão previstas na peça original - mas isto é jazz, tem de ter improvisação!”.

O coro e o quarteto gravaram ainda vários ‘standards’ de swing jazz, como "Take the 'A' train", de Billy Strayhorn, “Mood indigo”, de Duke Ellington e Barney Bigard, ou “All the things you are”, de Jerome Kern, além de versões ‘jazzy’ de “Solta-se um beijo”, da Ala dos Namorados, e de “As peúgas do senhor Reitor”, do próprio Mário Nascimento.

Fundado em 2003, o coro Ninfas do Lis teve agora “a primeira experiência jazz significativa”:

“É um estilo de música muito importante, tão importante como a música clássica, e é música atual e de grande qualidade. Foi importantíssimo mergulhar nesse repertório”, sublinha o maestro.

A propósito disso, Mário Nascimento recorda que é raro em Portugal juntar “no estilo jazzístico um coro acompanhado por um ensemble jazz”. “Há poucas coisas assim editadas em Portugal e pela forma como ficaram os arranjos, a forma como o coro cantou e o quarteto se entregou a este projeto, acho que foi uma conquista vencida”, conclui.

“Sing & Swing” é o quarto disco das Ninfas do Lis e é lançado no concerto de apresentação no Auditório José Vareda, no Sport Operário Marinhense, na Marinha Grande, a partir das 21h30 deste sábado.