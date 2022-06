Durante os quatro dias do Rock in Rio Lisboa, os primeiros festivaleiros a chegar às portas da Cidade do Rock, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, vão receber um peluche SAPO, caso aceitem o desafio de participar numa corrida, cujo percurso vai das portas do recinto ao Palco Mundo, onde se encontra a mascote SAPO.

Os três primeiros a passar a meta ganham visitas ao backstage do Palco Mundo, tendo o privilégio de conhecer tudo o que se passa atrás do maior palco do Rock in Rio Lisboa.

O SAPO é, desde a primeira edição, media partner do Rock in Rio Lisboa.