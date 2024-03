O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o novo podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, é a convidada do primeiro episódio. O festival celebra 20 anos em Portugal e promete uma "edição histórica" na nova casa, o Parque Tejo-Lisboa.

Na conversa, Roberta Medina recorda a primeira vez que visitou o Parque da Bela Vista e revela algumas histórias de bastidores, como a 'birra' de Axl Rose, dos Guns N' Roses.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.