Com a entrada em vigor do estado de emergência devido à pandemia da COVID-19, no passado dia 18 de março, e com o encerramento de espaços públicos, o acesso às bibliotecas foi vedado, levando muitos leitores a questionar como poderiam continuar a ter acesso à leitura.

“Estávamos já a montar uma biblioteca móvel, num carro que adaptámos e que se destina igualmente a funcionar como espaço de cidadão móvel”, mas, dada a situação de contingência criada pela covid-19, o município decidiu avançar com o projeto “Livro à Porta”, aproveitando a disponibilidade dos funcionários, disse à Lusa o presidente da Câmara de Almeirim.

Pedro Ribeiro afirmou que esta iniciativa, a decorrer com todas as medidas de segurança, se junta a outras que o município tem vindo a lançar no apoio à população, num momento em que é pedido que fiquem em casa.

À linha de apoio psicológico e às iniciativas online, algumas dinamizadas pela Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval (BMMC), como o conto de histórias para crianças, o município decidiu levar a leitura a casa, porque há pessoas sem internet e porque é preciso criar alternativas ao “massacre das notícias, que é fonte de ansiedade”, disse, salientando que “é preciso também ir preparando a saída” desta situação.