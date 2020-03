Elton John e os Foo Fighters anunciaram os cancelamentos das suas próximas atuações, juntando-se a outros artistas como The Who, Blake Shelton e Dan + Shay.

Elton John adiou parte da sua digressão em território norte-americano devido à pandemia do novo coronavírus.

O músico afirmou que os espetáculos de 26 de março a 2 de maio da sua digressão de despedida dos palcos, "Yellow Brick Road", serão remarcados. As apresentações da digressão de 22 de maio a 8 de julho permanecem agendadas.

Dave Grohl, dos Foo Fighters, disse que não cancelou os espetáculos quando partiu uma perna e se apresentou numa cadeira de rodas no palco, mas informou que deve adiar os próximos espetáculos.

O artista escreveu hoje no Twitter que "fazer um espetáculo com ossos partidos é uma coisa, mas fazer um 'show' quando as vossas saúdes e segurança estão em perigo, é outra".