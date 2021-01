O concelho de Ourém registava, na sexta-feira, 1.821 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, mantendo-se 660 ativos, de acordo com informação no site do Município, no distrito de Santarém.

No mesmo período, recuperaram da doença 1135 pessoas, registando-se ainda 26 óbitos.

O segundo confinamento levou ao encerramento da Biblioteca Municipal, mas os livros podem ser requisitados e, após esse pedido, os trabalhadores da Biblioteca Municipal de Ourém “irão à porta entregar e receber as obras (uso de máscara obrigatório no ato de entrega)”.

As obras, após serem usadas, ficam 14 dias em quarentena antes de voltarem a estar disponíveis para empréstimo.

Os livros podem ser consultados através do link https://biblioteca.ourem.pt/Opac/Pages/Search/AdvancedSearch.aspx?fbclid=IwAR0q_269TIC5zgA7aG3QyYIj_p6lFAsdQ2OkIEojK-vimZIERt8wRD1_E-o.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.