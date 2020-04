“O North Music Festival, devido a estas circunstâncias [pandemia] que estamos a viver, vai ser adiado para o próximo ano”, avançou hoje à Lusa Jorge Veloso, diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, numa entrevista telefónica.

O North Music Festival costuma “ser a abertura dos grandes festivais do ano” em Portugal, pois está marcado para as datas de 22 e 23 de maio, mas a organização considerou que “não era viável”, nem era “oportuno” fazer este ano o festival.

“Face ao crescente desenvolvimento do surto da covid-19, em Portugal, e perante a ausência de certezas quanto ao seu controlo e duração, a organização do North Music Festival decidiu que a solução mais segura e adequada ao momento de exceção que se vive atualmente é o adiamento do evento para 2021. O compromisso com a saúde e segurança do nosso público, bandas, parceiros e colaboradores é e será sempre o mais importante”, acrescenta o comunicado do certame musical.

O adiamento do North Music Festival, que decorre na margem do rio Douro, no Porto, vai trazer, contudo, uma “super edição”, com três dias de festival, como classificou hoje Jorge Veloso.