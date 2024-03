Alejandro Sanz é a mais recente confirmação para o North Festival 2024. O cantor atua no dia 24 de maio no Parque de Serralves, no Porto.

"Alejandro Sanz fecha cartaz do palco principal do North Festival. O artista - uma das figuras mais influentes da música latina contemporânea - pisa o palco no dia de abertura do festival", destaca a organização nas redes sociais.

Nelly Furtado, Birdy, The Reytons, WIU, Myke Towers, Keane, Tom Odell e Claudia Leitte são outros nomes do cartaz do festival portuense que decorre de 24 a 26 de maio.

North Festival:

24 de maio

Myke Towers

Alejandro Sanz

Maria Becerra

25 de maio

Keane

Tom Odell

Birdy

26 de maio

Claudia Leitte

Bell Marques

Grupo Menos É Mais

Nelly Furtado