Quanto ao reforço do subsídio de emergência, tem origem no que estava "previsto ser investido em atividades da própria cooperativa, como a gala, o dia do autor ou outras" iniciativas, lê-se no comunicado.

A SPA reconhece "que tudo é insuficiente para a dimensão das dificuldades por que passam os autores, mas jamais deixará de lutar e de tentar agregar vontades e esforços para aliviar o sofrimento de todos os que, com a sua criatividade e o seu talento, tanto contribuem para o desenvolvimento económico e social".

A cooperativa salienta ainda que, "com a indústria criativa paralisada, sofrem os autores, os artistas, os produtores, mas também a sociedade em geral, que se vê privada de um importante alimento espiritual".

A cooperativa louva ainda "as múltiplas iniciativas de autores e artistas que, generosamente, a partir das suas casas ou dos seus estúdios disponibilizam conteúdos para que a população em geral possa, nesta fase difícil de isolamento social, continuar a usufruir da arte e até a interagir, à distância" com os seus criadores.

No mesmo comunicado, a SPA recorda "as insistências efetuadas junto do Governo", para a aplicação de medidas de resposta à situação.

Recorda igualmente iniciativas entretanto anunciadas pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que vão ao encontro de algumas das suas propostas, e afirma aguardar, "com expectativa", novos anúncios "por parte do ministro da Economia, assim como de outros setores" do Governo.

A Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), por seu lado, apelou também aos governos de todo o mundo, para que "apoiem eficazmente o setor criativo", lembra a SPA no comunicado.

"Com o Produto Interno Bruto (PIB) reduzido e o desemprego aumentado, a Cultura tem de fazer da fraqueza força e da criatividade um poderoso instrumento de luta. Estas medidas dão a força possível, em contexto de emergência, a quem neste momento tanto precisa dela", remata a cooperativa de autores.

Mais informações sobre o COVID-19.