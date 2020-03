A canção "You'll never walk alone", um dos hinos mais conhecidos do mundo do futebol, voltou a estar em destaque na passsada sexta-feira em estações de rádio em trinta países da Europa, como uma mensagem de solidariedade face à crise do novo coronavírus.

O tema, que em português pode ser traduzido como "Nunca vais andar sozinho", adoptado pela equipa do Liverpool como um hino do clube, foi transmitido simultaneamente por 180 estações europeias, anunciadas no Twitter por Sander Hoogendoorn, um DJ holandês da rádio 3FM que promoveu a iniciativa.

O DJ fez um apelo ao maior número possível de rádios para que se juntassem e transmitissem o clássico da banda britânica Gerry & The Pacemakers dos anos 1960 como um símbolo de esperança e solidariedade contra a pandemia do COVID-19.

A iniciativa, especialmente seguida pela rádio BBC 1, recebeu aplausos de vários ouvintes em toda a Europa.

