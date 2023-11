De acordo com o curador e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, José Reis, estas conferências convidam os participantes a ter uma discussão mais “conceptual, teórica e intelectual” sobre “os conceitos de lugar, de espaço, de paisagem, de território e das proximidades que constituem a nossa vida” e uma discussão mais prática destes conceitos sobre o território português.

“Há aqui uma preocupação de trazer à conversa a realidade portuguesa”, explicou José Reis à agência Lusa.

Afirmando que Portugal “está a ser objeto de uma grade transformação, que altera muito a nossa relação com o território, com as nossas cidades médias”, o curador diz ter dúvidas se se está a “discutir devidamente o papel absolutamente esmagador que a Área Metropolitana de Lisboa tem vindo a ganhar no nosso país”.

“Tem havido grandes mudanças na nossa relação com o espaço, com o lugar, e isso está a transformar significativamente o país”, frisou.

A primeira conferência, intitulada “O Cuidado do Lugar”, vai decorrer esta terça-feira, às 21h30, online e com acesso gratuito através do site da Culturgest, e terá como orador Jeff Malpas, filósofo e professor australiano da Universidade da Tasmânia e professor visitante na Latrobe University, que tem estudado as questões dos lugares e das paisagens.

No dia 22 de novembro vai decorrer, às 18h30, no Pequeno Auditório da Culturgest, a conferência “Todos os Tempos se Cruzarão. Cuidar de um País”, sobre como a arquitetura e a arte podem ser uma estratégia para contrariar o “esvaziamento do país e de hiperconcentração da população em determinadas zonas”.

Defendendo que os arquitetos são quem melhor compreendem “o que é um lugar e o que é um território”, uma vez que são eles que “transformam os lugares”, o curador justificou a escolha dos oradores dessa conferência: Désirée Pedro e Carlos Antunes, arquitetos e diretores do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) e da Anozero — Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, e Maria Manuel Oliveira, arquiteta e professora na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho.

A terceira conferência - “Voltar aos Mapas: Inscrever os Lugares e Libertar as Mãos” – realiza-se em 05 de dezembro, às 18h30, também no Pequeno Auditório da Culturgest e vai explorar as relações de proximidade entre os lugares e de como é importante compreende-las através da grande dimensão que os mapas têm, ao invés dos atuais dispositivos eletrónicos que mostram o território num espaço “que ocupa a nossa palma da mão”, como explica José Reis.

São oradores nessa conferência Magda Henriques, responsável pela direção artística das Comédias do Minho e professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, José António Bandeirinha, professor catedrático do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, e José Reis.

As conferências na Culturgest têm entrada gratuita, com levantamento do bilhete 30 minutos antes da hora do evento.