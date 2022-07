Cerca de 50 mil pessoas juntaram-se na praça Il-Fosos, em Floriana, para o regresso do Isle of MTV regressou a Malta, o maior festival gratuito da Europa. A festa ficou a cargo de Marshmello, French Montana, bbno$, Mae Muller e Shaun Farrugia.

A jogar em casa Shaun Farrugia teve a missão de abrir o palco. Na sua estreia ao vivo, o jovem de Malta apresentou os seus singles, como " Starlight (Keep Me Afloat)" ou "If We'll Ever Be Remembered".

Aplaudido pelo público ao final da tarde, Shaun Farrugia não perdeu a oportunidade de estrear " I Don't Wanna Fall Asleep Yet", a sua mais recente canção.

Já com o recinto praticamente lotado, bbno$ subiu a palco ao som de "Never Gonna Give You Up", de Rick Astley, e rapidamente agarrou a multidão com o seu carisma. Vestido com um fato transparente e um gorro (só mesmo para o estilo... o termómetro marcava 36º), o rapper, cantor e compositor do Canadá desfilou os seus temas mais populares, mas recorreu a hits dos anos 1990 para animar a multidão.

Depois de "La La La", o seu single mais popular, bbno$ despediu-se com um medley que juntou, por exemplo, "Better Off Alone", de Alice Deejay, e ""Boom, Boom, Boom, Boom!!", dos Vengaboys.

Em menos de uma hora, apesar de ainda não ter uma mão cheia de sucessos, o rapper conquistou o público e provou ser um bom entertainer.

Depois da festa de bbno$, foi a vez de Mae Muller se estrear no palco do Isle of MTV Malta. Tal como os seus colegas de cartaz, a cantora juntou no alinhamento os seus temas mais populares. O momento alto do concerto chegou na despedida e ao som de "Better Days", o single viral da cantora.

Quem não perdeu o concerto de Mae Muller foi French Montana. O rapper foi até à área VIP da MTV assistir ao espetáculo da cantora que se mostrou confiante em palco, sempre com uma interação equilibrada com o público.

No final do concerto da artista, French Montana 'correu' para o palco. Recebido com uma forte ovação, o rapper cumpriu com o que prometeu: um desfile de hits e algumas canções novas.

Sempre tranquilo em palco e sem 'perder tempo' em repetir os refrães mais populares, o cantor passou grande parte do concerto na plataforma instalada no centro do recinto. Para o final, French Montana guardou o seu grande hit, "Unforgettable", que foi cantado pela multidão a uma só voz.

Veja um excerto da atuação de French Montana:

Pouco antes das 23h00, foi a vez de Marshmello subir a palco e transformar o coração de Malta numa grande discoteca a céu aberto. Fogo de artifício, confetes, jogos de luzes e fogos sincronizados com batidas certeiras garantiram a festa no final do Isle of MTV Malta.

Considerado um dos novos nomes fortes da música eletrónica, o DJ e rei do disfarce - usa sempre uma espécie de balde em forma de marshmallow nas atuações - trouxe todos os seus grandes êxitos e o público juntou-se ao grande arraial da música eletrónica.

Veja um excerto da atuação de French Marshmello:

"Friends", tema com voz de Anne-Marie, e "Happier", de Bastille, foram os dois pontos altos da noite. O DJ e produtor surpreendeu ainda o público com uma nova canção com Mae Muller, que voltou ao palco para apresentar o single que será lançado nas próximas semanas.

Durante uma hora, Marshmello convidou o público a fazer a festa e recebeu em troca a maior ovação do festival.