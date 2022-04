Mariana Bossy e 20Chatear vão ser os ‘hosts’ do palco que vai receber “dezenas de performances “. Haverá ainda o Not So Secret Stage, um “palco dentro do palco”, preparado para receber diferentes produtores de conteúdo convidados diariamente, como complemento à programação.

"Um espaço que contraria a célebre frase ‘what happens backstage stays backstage’ e que foi pensado para gerar centenas de conteúdos e mais horas de entretenimento, ao qual todos vão poder ter acesso através das redes sociais”, adianta a organização.

Durante os quatro dias do festival, o grupo Team BRK, composto por alguns dos maiores TikTokers portugueses da atualidade - Constanza Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves – promete pôr a plateia a dançar ao ritmo das melhores coreografias da plataforma.

Presença assídua em todos os dias do festival será, também, Gilmário Vemba, que vai receber Mónica Vale Gato, Alexandre Santos e Hugo Sousa.

Além das caras que subirão ao Super Bock Digital Stage nos quatro dias de evento, vai ser possível assistir a muito mais horas de conteúdo em palco. Começando pelo dia 18 de junho, a Cidade do Rock vai receber Iuri e Rui - mais conhecidos por Os Primos. Neste mesmo dia sobe, também, a palco Catarina Miranda (“Só mais 5 minutos”), a Rockline Tribe e Miguel Magalhães com Mariana Correia.

No segundo dia de festival é a vez do Super Bock Digital Stage receber Nuno Agonia, um dos mais famosos YouTubers portugueses de tecnologia. “Este dia ficará, também, marcado pela presença em palco de um artista especial - o inconfundível Toy, que vem mostrar como um artista se pode reinventar e adaptar às novas ferramentas digitais”, adianta o Rock in Rio.

Pedro Gonçalves e Diogo Costa também vão passar pelo palco no dia 19 de junho, assim como Gabriel Ferreira e as LookAlike.

O primeiro dia do segundo fim de semana arranca com a apresentação de “Pijaminha de Cenas”, de Ana Garcia Martins e David Cristina, e Terapia de Casal (Guilherme Fonseca e Rita da Nova). Mary N também vai subir a palco.

No último dia do festival é a vez do Super Bock Digital Stage receber Windoh, o humorista luso-francês Pierre Zago, o movimento It’s a Trap, Favela Lacroix e BCKappa.

"Ninguém está fora do digital nos dias de hoje. Ouvimos a nossa música favorita no Spotify, vemos videocasts e stand-up no YouTube, rimos das danças virais do TikTok, fazemos like em conteúdos de Instagram, maratonas de séries nas plataformas de streaming, e tantas outras coisas que ações que nos acompanham diariamente. No Super Bock Digital Stage vamos trazer para palco tudo isto e muito mais, mostrando que no digital - tal como deve ser na vida offline - ninguém fica de fora. Há espaço para os fenómenos mais recentes das novas medias sociais, artistas consagrados, humoristas, músicos, mágicos, dançarinos, entertainers, de diferentes gerações de produção de conteúdo, mas com algo em comum – o talento”, explica Luís Soares, responsável do Super Bock Digital Stage.

O Super Bock Digital Stage conta com a co-curadoria da NewSheet, produtores das festas Revenge of the 90’s, e da agência Milk&Black. Em breve serão anunciados mais nomes para o cartaz deste palco.

“Num mundo digitalizado, em que tudo anda à velocidade da luz (ou, neste caso, da net), há novos desafios com os quais todos se deparam – pessoas, empresas e sociedades. Desde a desigualdade no acesso às ferramentas digitais (segundo dados do INE, dois em cada 10 portugueses nunca utilizou sequer a internet), à necessidade de fomentar o respeito e a tolerância em contextos digitais, ou à importância de nos adaptarmos a novas linguagens para assim ser possível evoluir e nos relacionarmos, o Super Bock Digital Stage chega com a missão de desmistificar alguns destes temas, tendo para isso selecionado um lineup que leva a palco aquilo que o digital tem de melhor - a conexão, a proximidade, a amizade, a interatividade, o fun, o leve, o descomplicado”, acrescenta a organização.